Раскрыта важная деталь о пропавшем в Амурской области вертолете

У пропавшего в Амурской области частного вертолёта не было разрешения на полёт.

Об этом RT рассказал знакомый с ситуацией источник.

Поэтому время прибытия и вылета к конечной точке неизвестно. Очевидцы утверждают, что вертолёт вылетел около 20:00 по местному времени. Эта информация проверяется.

На борту находились пилот и двое сотрудников правоохранительных органов. Они возвращались с оперативно-разыскных мероприятий. До пропажи борт на связь не выходил, о проблемах во время полёта экипаж не сообщал. Погода в последние сутки в этих местах ясная, добавил источник.

Возбуждено уголовное дело. Транспортная прокуратура проводит проверку.