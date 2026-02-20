Апелляция ужесточила наказание фигурантке громкого дела Долиной

Московский областной суд ужесточил наказание Анжеле Цырульниковой по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом 19 февраля сообщил корреспондент «Известий».

© Московский Комсомолец

Срок лишения свободы в колонии общего режима увеличен на три месяца. Ранее Балашихинский городской суд назначил Цырульниковой семь лет заключения. Всем осужденным зачтут время, проведенное под стражей.

В день рассмотрения жалобы прокуратура просила ужесточить приговор. Заседание по апелляции прошло в закрытом режиме.

Другие фигуранты дела — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев — также обжаловали приговор. Они просили отменить решение суда и вернуть материалы прокурору для дополнительного расследования.

В ноябре прошлого года суд признал их виновными в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу перевести деньги и провести фиктивную сделку с квартирой. Цырульникова получила семь лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей, остальные — от четырех до семи лет колонии и штрафы по 900 тыс. рублей.