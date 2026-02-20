Вертолёт пропал Амурской области в 130 км от села Амаранка

Вертолёт пропал в Ромненском муниципальном округе Амурской области в 130 км от села Амаранка в пути следования.

Об этом пишет пресс-служба МЧС России по региону.

«Для проведения поисково-спасательных работ из Благовещенска к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области», — указано в публикации.

