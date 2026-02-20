Задержанный в Стамбуле журналист Лучиди покинул Турцию

Итальянский репортер Андреа Лучиди, планировавший выступить на заседании Совбеза ООН, вместе с другими членами иностранной делегации вылетел из Турции после инцидента с правоохранителями.

Лучиди и сопровождавшие его лица выехали за пределы страны, сообщил источник РИА «Новости».

«Все задержанные члены иностранной делегации, в том числе Лучиди и Десятова, уже покинули Турцию», – сказал собеседник.

Причины действий правоохранительных органов официально не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политическая полиция Турции задержала журналиста Андреа Лучиди и других членов иностранной делегации. Группу после посещения юридического бюро доставили в центр депортации недалеко от Стамбула.

Итальянский военный корреспондент в январе получил российское гражданство.