Задержанный в Стамбуле журналист Лучиди покинул Турцию
Итальянский репортер Андреа Лучиди, планировавший выступить на заседании Совбеза ООН, вместе с другими членами иностранной делегации вылетел из Турции после инцидента с правоохранителями.
Лучиди и сопровождавшие его лица выехали за пределы страны, сообщил источник РИА «Новости».
«Все задержанные члены иностранной делегации, в том числе Лучиди и Десятова, уже покинули Турцию», – сказал собеседник.
Причины действий правоохранительных органов официально не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политическая полиция Турции задержала журналиста Андреа Лучиди и других членов иностранной делегации. Группу после посещения юридического бюро доставили в центр депортации недалеко от Стамбула.
Итальянский военный корреспондент в январе получил российское гражданство.