Мужчина тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Местный житель получил осколочные ранения и минно-взрывную травму после атаки беспилотника на автомобиль в районе села Почаево Белгородской области, сообщают власти региона.

В районе села Почаево Грайворонского округа Белгородской области произошла атака дрона ВСУ на автомобиль. В результате пострадал мирный житель, который получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения грудной клетки, плеча и спины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания первой помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения. Губернатор также отметил, что транспортное средство было повреждено в результате атаки беспилотника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки выпустили 19 боеприпасов и совершили 153 атаки беспилотниками, три человека погибли, есть раненые среди мирных жителей.

Ранее в четверг Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в Шебекинском округе из-за удара украинского FPV-дрона пострадали два мирных жителя. А во вторник три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ, пять мирных жителей получили ранения.