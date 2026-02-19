Мать убитого в Таиланде россиянина потребовала смертной казни для обвиняемых

Обвиняемый в расчленении Михаила Емельянова в Таиланде заявил на суде, что все произошло случайно. Мать убитого требует смертной казни для злоумышленников. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

По данным канала, на судебном заседании, где были предъявлены обвинения Ярославу Демидову и Дмитрию Маскалеву, присутствовала мать убитого. Журналисты уточнили, что Маскалев взял вину на себя. По его словам, убийство произошло по неосторожности в ходе драки.

При этом мать Емельянова не согласна с этой версией, отмечает Baza. Она сообщила, что видела по камерам, как они вывозили тело ее сына на скутере. Также женщина представила суду скриншоты сообщений с требованием выкупа от неизвестных после исчезновения мужчины. Кроме того, на заседании заслушали запись разговора между Демидовым и матерью убитого, где он обещал участвовать в поисках сына.

В Telegram-канале уточнили, что Дмитрий частично признал вину и извинился перед матерью, но она отвергла его слова и требует смертной казни для обвиняемых.

Михаил Емельянов исчез 9 января. Перед пропажей он отправился на встречу с бизнес-партнером. Позднее стало известно, что мужчину убили и расчленили в Таиланде, его искали около месяца.

Тело 30-летнего Михаила Емельянова из Санкт-Петербурга обнаружили в Паттайе — останки были закопаны в пяти разных местах рядом с прудом Сой Пхаттанакан. Сообщается, что перед убийством похитители требовали за мужчину выкуп в размере 120 тысяч долларов.