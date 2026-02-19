Обвиняемый в расчленении россиянина в Таиланде сделал неожиданное заявление

Обвиняемый в расчленении гражданина России Михаила Емельянова в Таиланде на суде заявил, что все произошло случайно. Владелец тайского наркошопа пропал в Паттайе после встречи с бизнес-партнером. Об этом пишет «База».

По информации телеграм-канала, обвинения предъявили двум россиянам Ярославу Д. и Дмитрию М. На заседании присутствовала мать убитого.

Всю вину Дмитрий взял на себя, заявив, что убийство произошло по неосторожности во время драки.

Но с версией событий о случайности произошедшего не согласна мать Михаила. По ее словам, по камерам она видела, как Ярослав и Дмитрий поочередно вывозили останки тела ее сына на скутере, чтобы спрятать их около местного пруда.

Женщина также предоставила суду скриншоты требований выкупа, которые ей слали неизвестные после исчезновения сына.

Дмитрий частично признал вину и принес извинения женщине. Но мать Михаила настаивает на высшей мере наказания для убийц — смертной казни.

