Главу СК попросили закрыть дело многоженца Сухова по неожиданной причине

Адвокат многодетного отца Ивана Сухова Александр Почуев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой закрыть уголовное дело в отношении своего подзащитного.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на самого юриста, поводом для обращения стало радостное событие в семье — рождение 31-го ребенка, мальчика, которому родители пока не выбрали имя. По словам Почуева, прекращение затянувшегося расследования стало бы лучшим подарком для Сухова в связи с пополнением.

Дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери Сухова находится на стадии предварительного следствия уже пятый месяц. Всё это время мужчина остается под подпиской о невыезде, а его семья, по утверждению адвоката, подвергается травле в социальных сетях.

Защитник обращает внимание, что сама Анна, обвинившая отца, уклоняется от участия в следственных действиях и не является на очные ставки. Почуев убежден, что у девушки нет достаточных доказательств вины отца. При этом Сухов подал на дочь заявление о клевете, но его решили не рассматривать до завершения основного дела.

Напомним, уголовное дело в отношении Сухова возбудили в 2025 году после выпуска ток-шоу «Пусть говорят», где 19-летняя Анна заявила, что пятью годами ранее отец якобы принуждал ее к интимным прикосновениям под предлогом обучения «быть хорошей женой». В случае признания виновным мужчине грозит до трех лет колонии. Сам Сухов категорически отрицает обвинения, предполагая, что «злые люди» настроили дочь против него и убедили дать ложные показания. Адвокат девушки утверждает, что у потерпевшей на почве пережитого стресса развилась эпилепсия.

Широкую известность Иван Сухов получил как многодетный отец-рекордсмен: у него 31 ребенок от 12 женщин, причем первые семеро детей родились, когда ему было всего 16 лет.