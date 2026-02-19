Опытная туристка отправилась в поход с собакой и замерзла насмерть на горе

В США опытная туристка отправилась в горы и замерзла насмерть, не дождавшись спасения. Об этом пишет издание The New York Post.

© Московский Комсомолец

В поход с собакой отправилась 21-летняя жительница Нью-Джерси Брианна Мор на самую высокую вершину штата Нью-Йорк — гору Марси.

Девушка упала со склона во время восхождения, не смогла выбраться самостоятельно и обратилась в службу спасения.

Спасатели искали путешественницу на снегоходах и с вертолета, однако не смогли ее заметить из-за низкой облачности. Нашли Мор лишь в девять часов вечера. Признаков жизни к тому времени пострадавшая уже не подавала из-за сильного переохлаждения.

В Адирондакских горах температура в тот день колебалась от -8 до -20 градусов. Туристка ждала спасателей шесть часов. Верный пес оставался с ней до конца. Его обнаружили живым рядом с телом туристки.

Ранее сообщалось, что восемь лыжников погибли в результате схода снежной лавины в Калифорнии. Один лыжник до сих пор числится пропавшим без вести, еще шестеро спасены после того, как группа людей попала под лавину в горах Сьерра-Невада во время сильного шторма.