Осужденный за призывы к терроризму художник умер после инфаркта

Умер заключенный Александр Доценко (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), признанный виновным в призывах к терроризму с помощью листовок и открыток со стихами в супермаркете.

С 12 февраля Доценко* находился не в колонии, а в Мариинской больнице, поскольку перенес инфаркт.

Доценко* оставалось сидеть меньше года. Ему было 65 лет.

В июле 2024 года в Первом западном военном окружном суде был вынесен приговор семейной паре художников — Анастасии Дюдяевой (внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Александру Доценко*. Их признали виновными в призывах к терроризму с помощью листовок в супермаркете. Женщине назначили 3 года 6 месяцев колонии-поселения, ее мужу — 3 года колонии-поселения.

*Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга