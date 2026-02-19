Завершены спасательные работы на месте обрушения крыши липецкого завода

На месте обрушения кровли сварочного цеха автомобильного завода "Моторинвест" в Краснинском округе Липецкой области завершены поисково-спасательные работы. Об этом вечером в четверг, 19 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

© Российская Газета

По его словам, под завалами людей больше нет. Ранее стало известно, что оттуда извлекли восемь человек. Глава региона уточнил, что все они госпитализированы: четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

Артамонов подчеркнул, что спасательные работы были проведены оперативно и слаженно.

Обрушение крыши предприятия на площади порядка пяти тысяч квадратных метров произошло в районе 13 часов 19 февраля. По одной из версий, оно случилось из-за скопления снега. Сам цех планировали ввести в эксплуатацию в апреле этого года.

По версии "Моторинвеста", уборка кровли от снежной массы проводилась качественно, компания окажет материальную помощь пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.