Пропавшие в Петербурге мать и две дочери сожгли все документы после побега

Мать и две ее дочери, которые, предположительно, ушли в секту «Царская империя»*, после побега из дома в Санкт-Петербурге сожгли все свои документы. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

© Вечерняя Москва

Во время допроса Анна Жвалева пояснила, что якобы любой документ идентифицирует ее не как человека, а как физическое лицо — то есть существо среднего рода. Такое определение, по ее словам, «от дьявола, ведь Бог создал лишь мужчину и женщину». Кроме того, она не пользовалась телефоном.

Скрываться матери и двум дочерям помогал мужчина, который придерживается тех же убеждений. Жвалева долго не хотела открывать двери сотрудникам полиции и Следственного комитета (СК) России, которые смогли обнаружить ее местонахождение. Позднее женщина впустила силовиков в дом, но отказалась с ними общаться.

По данным журналистов, старшая дочь разделяет взгляды и убеждения матери, заявив на допросе, что на нее никто не давит и «ей все нравится». При этом ее 11-летнюю сестру все же передали отцу. Сейчас он через суд пытается лишить бывшую жену родительских прав и намерен самостоятельно воспитывать ребенка.

— Женщина утверждает, что ушла после того, как отец девочек якобы сказал ей: «Либо живи со мной нормально — без этих своих убеждений, либо переезжай в монастырь», — передает телеканал.

18 февраля представители СК сообщили, что пропавших в Санкт-Петербурге сестер нашли вместе с матерью во Владимирской области. По данным правоохранителей, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известна секта «Царская империя»* и как девочки могли в нее попасть.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.