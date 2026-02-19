Липецкий автозавод предположил связь обрушения крыши с аномальными осадками

На автопредприятии в Липецкой области кровля могла рухнуть из-за необычно большого количества выпавшего снега, сообщила директор по связям с общественностью Evolute Елизавета Хмелева.

© МЧС России

Причиной обрушения крыши в одном из производственных цехов автозавода в Липецкой области могли стать аномальные осадки, передает ТАСС.

Директор по связям с общественностью Evolute Елизавета Хмелева заявила:

«Работы на предприятии по очистке кровель от снега производились на постоянной основе. Возможная причина случившегося – аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

После обрушения крыши на предприятии «Моторинвест» были спасены шесть человек.