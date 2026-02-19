Появились подробности гибели пропавшей на Вааламе Натальи Простаковой

В СМИ появились подробности гибели свердловской паломницы Натальи Простаковой — ранее девушка была найдена мертвой на Валааме, где несла послушание последние полгода. Об этом сообщают российские СМИ.

Как рассказали члены поисковой группы, в качестве основной версии причины смерти рассматривают суицид. Хотя точные причины еще предстоит выяснить, предварительная проверка не выявила признаков криминала.

«У поисковиков была одна незавершенная задача. Сегодня утром они там задержались. И Наталья была найдена. Криминала там нет, проводятся следственные действия», — сообщили в поисковом отряде.

При этом, начальник Смоленского скита иеромонах Давид заявил, что перед исчезновением Простакова вела себя странно. Он добавил, что девушка страдала от психологических проблем.

«Как оказалось, у нее были психологические проблемы. Она в последние дни перед исчезновением не спала, насколько знаю, перестала употреблять таблетки, которые ей прописывали», — заявил отец Давид.

Иеромонах также подчеркнул, что хорошо относился к погибшей, и считал ее «хорошей девушкой». В преодолении психологических проблем ей помогали соседки по общежитию.

О психологических проблемах Простаковой также рассказала мать погибшей Татьяна Ивановна. По ее словам, в последнее время дочь жаловалась ей на изнуряющую бессонницу — девушка не могла уснуть около пяти дней.

«Она пишет: “Мама, на тебе что, проклятье?” А дальше: “У меня бессонница уже пять дней”. Я спросила, почему она не спит, посоветовала купить “Глицин”. Она ответила: “Хорошо”. Одно слово. Я писала ей, что хватит мотаться, чтобы ехала домой, мы ее очень ждем. Это сообщение еще прочитано, а потом связь прервалась», — рассказала Иванова.

Близкие девушки также рассказали, что Простакова пришла к вере после тяжелого расставания.

Напомним, что Простакова пропала на острове Валаам 2 февраля. Ее поиски длились более двух недель. 19 февраля ее нашли мертвой.