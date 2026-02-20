Появились подробности об участии спецназовцев в заказных расправах

В Челябинске арестовали двух силовиков за заказные убийства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, 7 мая 2004 года двое обвиняемых, являясь сотрудниками правоохранительных органов, находясь в квартире 39-летнего знакомого на улице Дзержинского, спровоцировали конфликт, в ходе которого произвели не менее двух выстрелов в голову и тело пострадавшего.

14 апреля 2006 года соучастники, находясь в подвале одного из домов по улице Гольца, не менее 20 раз выстрелили в 48-летнего мужчину. Пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью.

Сразу установить причастных к преступлению не удалось, и уголовное дело было приостановлено. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет был повторно проведен анализ материалов уголовного дела, проведены допросы свидетелей, опознания фигурантов, запрошены сведения о совершенных в аналогичный период времени подобных преступлениях, использованы возможности современных баз данных, в том числе пулегильзотеки. Очевидцами была установлена причастность к расправам бывшего и действующего сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Суд в их отношении избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что двух сотрудников спецназа заподозрили в заказных расправах.