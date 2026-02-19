Отчим порезавшего сверстника ножом школьника заявил о загадочных инструкциях

Отчим семиклассника, который порезал ножом мальчика в школе №1 в Александровске Пермского края, заявил, что в телефоне несовершеннолетнего нашли загадочные инструкции. Ему их якобы прислала некая незнакомка, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Россиянин отметил, что его пасынок хорошо общался с мальчиком, которого ранил. За два дня до нападения он был у него в гостях, сообщил мужчина.

Житель Пермского края признался, что не заметил в поведении ребенка чего-то необычного. Семиклассник, как обычно, отправился в школу, на входе его не досматривали.

Отчим мальчика подчеркнул, что пасынок много времени уделял телефону. Чтобы общаться с ним, взрослым иногда приходилось на время отключать интернет.

До этого стало известно, что пермского ученика, который пришел в школу с ножом, обезвредили учителя.

Утром 19 февраля семиклассник пришел в школу с ножом и ранил сверстника. Пострадавшего прооперировали, у него повреждено легкое. Из Перми к ребенку вылетел борт санавиации.