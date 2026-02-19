Двое поляков напали с мачете на украинца и отрубили пальцы

Двое поляков в польском Щецине, как сообщили агентству РИА Новости в местной полиции, напали с мачете на украинского подростка и отрубили ему пальцы.

Собеседник агентства подтвердил, что речь идет о «жестоком нападении 2 подростков на 15-летнего украинского гражданина».

«Нападавшие использовали острый инструмент, - уточнил правоохранитель. - Предварительно, речь идет о мачете».

Пострадавший подросток находится в госпитале. Он получил очень серьезные травмы - отрублены два пальца ноги.

Полицией задержаны двое граждан Польши 16 и 19 лет. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Мотива нападения польские правоохранители не называют.