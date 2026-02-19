Начальника СИЗО арестовали в российском городе

В Иркутске арестован начальник следственного изолятора № 1. Информация об этом появилась в открытых источниках 19 февраля. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд 14 февраля, а уже 17-го числа в вышестоящую инстанцию были направлены жалобы от самого руководителя и его адвоката. Подробностями делится тг-канал Babr Mash.

© Московский Комсомолец

Подробности обвинений пока официально не разглашаются. Правоохранительные органы не комментируют суть претензий к бывшему начальнику изолятора, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь, что уголовное дело связано с его служебной деятельностью.

Это уже не первый резонансный случай в иркутском СИЗО-1. В 2025 году бывший начальник этого учреждения был приговорен к пяти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в избиениях и пытках заключенных, что вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правозащитников.

Нынешнее задержание может свидетельствовать о продолжающейся проверке деятельности руководства изолятора и попытке навести порядок в системе исполнения наказаний региона. Возможно следователи изучают системные нарушения, допускавшиеся администрацией учреждения.

Окончательное решение по мере пресечения и дальнейшая судьба уголовного дела будут зависеть от результатов расследования и позиции вышестоящей судебной инстанции, куда уже поданы жалобы защиты. Развитие ситуации остается на контроле общественности и правозащитных организаций.