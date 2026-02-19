Шесть человек достали из-под завалов в Липецкой области
Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов цеха завода электрокаров Evolute в Липецкой области, где из-за снега рухнула крыша. Им оказывается помощь, сообщил в своем Telegram-канал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Ранее стало известно, что обрушилась крыша автомобильного завода «Моторинвест», где производятся электрокары Evolute. На месте ЧП были начаты спасательные работы.
В 14:28 мск губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о том, что из-под завалов извлекли пять человек, информация об их состоянии уточняется. Через сорок минут глава региона сообщил еще об одном спасенном.
«Из-под завалов извлекли еще одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь», - пояснил он.
При этом, по данным Артамонова, спасатели пытаются пробиться еще к двум пострадавшим, которые смогли связаться с ними по телефону. Губернатор также подчеркнул, что группировка спасателей постоянно наращивается, развернут оперативный штаб.