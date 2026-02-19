В Липецкой области рухнула крыша автомобильного завода

Рухнула крыша автомобильного завода «Моторинвест», под завалами могут быть люди. Об этом сообщил в своем Telegram-канал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В Краснинском округе на предприятии «Моторинвест» произошло обрушение крыши одного из цехов. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Спасательные службы направлены на место происшествия», - сообщил он.

По данным Telegram-канала Shot, на заводе с 2022 года производятся электрокары Evolute. До этого там же производили автомобили Great Wall Hover и Changan CS35. По предварительным данным, крыша могла обрушиться под тяжестью выпавшего сегодня снега.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о том, что в Москве 19 февраля ожидается снежный коллапс, так как погоду будет определять мощный южный циклон, который быстро перемещается по европейской территории России.