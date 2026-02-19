В «Мосгазе» прокомментировали инцидент в доме на севере Москвы

Бытовой газ не является причиной инцидента в жилом доме на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает «Мосгаз» в Telegram-канале.

Как ранее заявил телеканал РЕН ТВ, в доме якобы произошел хлопок газа. Сообщалось, что на 12 этаже здания выбило стекла.

Отмечается, что заявка поступила в центральное диспетчерское управление компании по каналам экстренной линии «112». Аварийная бригада оперативно прибыла на место и осмотрела квартиру.

«В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу», — добавили в компании.

Подчеркивается, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны. При проверке концентрации газовоздушной смеси газ не обнаружен. Угрозы для населения нет.