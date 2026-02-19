Скоростная электричка Москва-Курск застряла в районе Тулы

Пассажиры скоростного поезда «Ласточка», следовавшего по маршруту Москва – Курск, оказались в снежном плену в районе Тулы. Как рассказали очевидцы изданию «Осторожно, новости», состав выехал с Курского вокзала столицы в 8:46 утра и благополучно прибыл по расписанию в Серпухов. Но при подходе к Туле поезд неожиданно остановился и уже около часа не может продолжить движение.

По информации пассажиров, сотрудники РЖД объявили, что причиной остановки стали проблемы с железнодорожной инфраструктурой. Стрелочные переводы на подъезде к областному центру оказались полностью занесены снегом из-за сильной метели. Автоматика не срабатывает, и станция Тула (Московский вокзал) временно не может принимать составы. Ситуация осложняется тем, что перед «Ласточкой» скопилась очередь — впереди стоят еще два поезда, также ожидающих возможности въехать в город.

В настоящее время пассажиров рассадили по их местам, однако никакой информации о предполагаемом времени отправления машинисты и проводники не дают. Люди вынуждены оставаться в вагонах, не зная, сколько продлится стоянка. На фоне ухудшающихся погодных условий и продолжающегося снегопада перспективы скорого возобновления движения остаются туманными.

Пассажиры надеются, что железнодорожные службы оперативно справятся с расчисткой стрелок и смогут запустить поезда.