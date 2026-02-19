На горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина

На горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины. Об этом сообщает «112» со ссылкой на осведомленный источник.

По предварительной информации, несколько человек пострадали в результате ЧП. Подчеркивается, что людей достали из-под снега, медпомощь им не потребовалась.

Как заявил собеседник «Известий», предположительно, под снежным завалом оказались четыре дома.

Также уточняется, что во время схода лавины могли пострадать люди. Сейчас активно устанавливают все подробности произошедшего.

Накануне в итальянских Альпах на лыжников сошла лавина. Этот инцидент попал в объектив очевидцев и был освещен британским изданием Independent. На кадрах, снятых вблизи курорта Курмайор, запечатлена огромная снежная масса, стремительно скатывающаяся по крутому склону в сторону группы лыжников.

Сначала люди не замечали опасности, некоторые даже продолжали спускаться на лыжах прямо на пути лавины. Но за считанные секунды до ее удара многие начали панически искать способы спасения. Информации о пострадавших пока нет.