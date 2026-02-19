В столичном метро взорвалось оборудование. Инцидент произошел на станции Битцевский парк, передает «112».

По данным Telegram-канала, пассажирам пришлось пересаживаться на соседние линии метро. К настоящему моменту движение восстановили.

Накануне в московском районе Измайлово сгорел автомобиль. По предварительным данным, причиной пожара мог быть взрыв газового баллона. Никто не пострадал, рассказал собеседник издания. Двое мужчин пытались потушить огонь до приезда пожарных и засыпали его снегом, но пламя охватило машину полностью. Люди рядом успели откатить автомобиль, стоявший рядом с взорвавшимся.

Очевидцы рассказали, что от мощного взрыва тряслись стены соседних домов. Два других автомобиля, находившихся рядом, почти не пострадали.

До этого, 26 января, взрыв автомобиля произошел на оживленной дороге в Новгородской области. Со слов очевидцев, машина вспыхнула прямо на ходу.