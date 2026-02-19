Отправленные на поиски Усольцевых дроны фиксировали светящиеся точки в тайге

Отправленные на поиски Усольцевых дроны с тепловизором фиксировали светящиеся точки в тайге Красноярского края, где пропала семья. Об этом пишет NGS24.RU.

По данным издания, в первые дни поисков были запущены беспилотники с тепловизором, которые указали на движение в лесу.

«Отработали участки коптерами, в том числе с тепловизором (...) Тепловизор засек светящиеся точки, мы их отметили на карте. С утра вышли на задачу. Все проверили. Результат вы знаете», — рассказала один из волонтеров Светлана Торгашина.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Ранее сообщалось, что при поисках пропавших в тайге Усольцевых, в частности, запускали дроны с голосовым сообщением.