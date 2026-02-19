Пятиметровые волны ожидаются у побережья Крыма

Шторм разыгрался на всем побережье Крыма. Ветер валит деревья и обрывает провода.

В Ялте ветер бушует со вчерашнего вечера. Скорость достигает 19 метров в секунду. К 10:00 в единую диспетчерскую службу города от обеспокоенных порывами стихии жителей поступило больше 100 обращений.

"Из-за ветра произошли три аварийных отключения по линии электроснабжения. Два из них уже устранены. В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи электричества в домах по улицам Кирова, Большевистской, Красина и Мицко", - сообщила мэр курорта Янина Павленко.

Ветер оборвал троллейбусные линии электропередач, которые находятся под напряжением.

Аварийные службы уже устранили обрыв. В нескольких местах ветер повалил деревья. Муниципальные власти просят жителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Стихия бушует сегодня не только в Ялте, но практически вдоль всего побережья Крыма. По данным Гидрометцентра, ночью 18-19 февраля в Керченском проливе, в западной половине Азовского моря ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду с порывами до 28 метров.

"Высота волн в районе Черного моря будет достигать до 2,5 метра, а по югу Керченского пролива до 5,0 метра. Утром 19 февраля будет наблюдаться обледенение судов", - сообщили в ГУ МЧС Крыма.

Спасатели сообщают о высокой вероятности происшествий у побережья и в Керченском проливе, связанных со швартовкой судов.