Исчезнувшим в тайге Усольцевым отправляли послание

Во время поисков исчезнувшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых запускали дроны с голосовым сообщением. Об этом пишет NGS24.RU.

По данным издания, в первые дни поисков были запущены беспилотники с голосовым сообщением. Отправленное послание гласило: «Сергей, Ирина, если вы нас слышите, то возьмите палку и постучите по дереву».

«Нужно было, чтобы они подали хоть какой-то сигнал. Там слышимость очень хорошая, если бы был сигнал, мы бы обязательно его услышали», — объяснила один из волонтеров Светлана Торгашина.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Ранее доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев оценил шансы найти семью.