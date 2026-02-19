В Грузии задержаны покупатели урана и цезия-137

Служба госбезопасности Грузии задержала двух иностранцев, гражданство которых не раскрывается, за попытку приобрести в Кутаиси за 3 млн долларов урана и цезия-137, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе.

По его словам, в последние недели эти лица перманентно посещали Грузию, готовясь к приобретению веществ, которые «обычно используются для террористических целей».

Лаша Маградзе отметил, что задержание проведено на основе обработки оперативной информации.

По УК Грузии задержанным грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.