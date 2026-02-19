Что известно о происшествии в школе Пермского края к этой минуте

Утром 19 февраля в школе №1 города Александровска (Пермский край) произошло нападение подростка на сверстника. По данным СК, 13-летний ученик на лестнице третьего этажа нанес однокласснику несколько ударов ножом в область шеи и туловища. Как сообщили «Известиям» в Минздраве региона, пострадавший находится в стабильном тяжелом состоянии, ему проводят операцию.

Губернатор Дмитрий Махонин уточнил, что ребенка эвакуируют в Березники. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Нападавшего доставили в следственный отдел, конфликт школьников стал причиной инцидента, сообщили в СК.

В Минобрнауки региона заявили ТАСС о приостановке занятий во всех школах Александровска до 24 февраля. Прокуратура города проводит проверку. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Денисова отметила, что информации о неблагополучии семьи нападавшего не поступало.

В начале февраля ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку и нанесла несколько ударов детям предметом, похожим на молоток. В результате происшествия трое школьников и педагог получили ожоги, еще двое пострадавших — травмы от ударов. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Восьмиклассница задержана.