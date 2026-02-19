Школьник ранил одноклассника ножом в Пермском крае

Подросток ранил одноклассника ножом в городе Александровске Пермского края из-за конфликта. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

После ЧП занятия во всех школах населенного пункта были приостановлены до 24 февраля. Такое решение принято администрацией города совместно с правоохранительными органами, сообщили в краевом Минобразования.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова заявила, что ранее информации о неблагополучии семьи нападавшего не поступало. Ситуация взята на контроль, проводится проверка. Пострадавшему оказывается необходимая помощь, также организована психологическая поддержка учащихся, родителей и педагогов.

Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Его эвакуировали в Березники, для оказания помощи была направлена санавиация из Перми с бригадой специалистов.

Позднее в краевом Минздраве уточнили, что подросток находится в стабильном состоянии. Мультидисциплинарная команда хирургов проводет операцию, после чего планируется его транспортировка в Пермь.

