Россиянин подорвал гранату при попытке задержания

В Неклиновском районе Ростовской области утром 19 февраля прогремел взрыв. В селе Николаевка около шести часов утра сотрудники полиции попытались задержать мужчину. В ответ на это неизвестный привел в действие взрывное устройство, предположительно гранату. Информацию о случившемся распространил портал Donday.

В результате взрыва, по предварительным данным, сам мужчина погиб на месте от полученных ранений. Несколько сотрудников полиции, участвовавших в операции по задержанию, получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Информация о точном числе пострадавших и характере их повреждений пока уточняется.

На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы, сотрудники правоохранительных органов и следователи. Им предстоит установить личность погибшего и причины, по которым его пытались задержать. Выясняются обстоятельства, приведшие к трагедии. Силовики устанавливают тип взрывного устройства.