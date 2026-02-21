Мещанский Москвы суд проведет беседу по иску Иванова к Минобороны

Мещанский суд Москвы проведет беседу по иску бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к Минобороны об отправке в зону спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

«Беседа по гражданскому иску Иванова ... к МО РФ и столичному военному комиссариату запланирована на 2 марта», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что заседание состоится в закрытом режиме. Иванов просит признать незаконным бездействие Минобороны и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт для службы в зоне СВО.

Тимур Иванов подал иск - он хочет на СВО

19 февраля адвокат Сергей Буйновский в беседе с Tsargrad.tv оценил шансы экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова отправиться в зону проведения СВО.

Юрист не стал углубляться в подробности, отметив, что у него слишком мало информации. К тому же, по его словам, адвокатская этика мешает подробно комментировать дело.

Иванов подал иск из-за отказа отправить его на спецоперацию. По данным «Ъ», он дважды пытался попасть на СВО. Первый раз ему отказали, сославшись на то, что для него нет подходящей должности. На второе заявление он так и не получил ответ. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что тот готов отправиться на СВО штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд вернул Тимуру Иванову дом с участком.