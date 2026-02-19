Подросток, напавший на пермскую школу, конфликтовал с матерью

Подросток, напавший на одноклассника в школе Александровска, написал матери незадолго до инцидента. Об этом в четверг, 19 февраля, рассказали в Telegram-канале Mash.

В сообщении мальчик признался, что лучше отправится в колонию, чем будет жить с ней. С учеником, на которого напал несовершеннолетний, они сидели за одной партой.

Сам конфликт случился на лестнице третьего этажа. В один момент 13-летний школьник ударил несколько раз ножом оппонента — в шею и тело. Мальчика экстренно госпитализировали, уточнили в публикации.

О случившемся сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В Александровске 13-летний ученик ранил ножом одноклассника из-за конфликта между ними.

По словам главы региона, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство школьника.