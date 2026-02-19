Названа предварительная причина поножовщины в школе Пермского края

В Пермском крае семиклассник напал с ножом на сверстника в школе № 1 города Александровска из-за проигрыша в онлайн-игре PUBG. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пострадавший получил ранение в шею, его состояние оценивается как тяжелое. Подростка госпитализировали в Березники, из Перми направлена санитарная авиация с анестезиологом и торакальным хирургом. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По предварительной версии, конфликт между школьниками произошел после игры в шутер PUBG. В учебном заведении считают основной версию о том, что причиной агрессии стал проигрыш, после которого подросток решил отомстить однокласснику.

Появились подробности о нападении семиклассника на сверстника с ножом

На месте работают правоохранительные органы. Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг. Прокуратура Александровска проводит проверку школы. Также рассматривается версия о том, что нападение могло быть подготовлено заранее.