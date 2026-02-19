ФСБ задержала членов ячейки террористов, созданной в ИК Забайкалья

Сотрудники ФСБ, ФСИН и СК задержали семерых членов террористической ячейки, которую создали в одной из исправительных колоний Забайкальского края. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ФСБ.

— Указанная ячейка создана в интересах запрещенной в РФ международной террористической организации с целью сбора денежных средств для ее финансирования и склонения к участию, — уточнили там.

По данным ФСИН, организаторы и участники организации были задержаны в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском краях, а также в Волгоградской области, передает ТАСС.

13 февраля сотрудники ФСБ также задержали в Крыму двух членов запрещенной в России организации. Во время конспиративных собраний они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.