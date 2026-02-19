Занятия во всех школах Александровска приостановлены после ЧП с нападением

В Министерстве образования и науки Пермского края заявили, что занятия во всех школах Александровска приостановлены до 24 февраля после покушения на убийство подростка.

«Администрацией города Александровска совместно с правоохранительными органами принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах города Александровска», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности, а профильные специалисты министерства уже выехали на место ЧП.

Ранее стало известно, что в Александровске Пермского края семиклассник в школе ранил ножом сверстника, пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.