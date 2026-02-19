В колонии в Забайкалье выявили террористическую ячейку

Законспирированную террористическую ячейку выявили в ИК №7 в Забайкальском крае, ее организаторы и участники были задержаны в нескольких регионах Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Группа осужденных из ИК №7 УФСИН РФ по Забайкальскому краю создала ячейку запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации для пропаганды ее идеологии, поделились подробностями в российском ведомстве.

Там указали на то, что сотрудники ФСИН и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность семи членов законспирированной ячейки, ее организаторов и основных участников задержали в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском крае, а также в Волгоградской области.