Появились подробности о нападении семиклассника на сверстника с ножом

Стало известно, кто остановил юношу, напавшего на школьника с ножом в Пермском крае
Молодого человека, которого подозревают в нападении на школьника в Пермском крае, обезвредили педагоги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным Telegram-канала, семиклассник напал на сверстника с ножом и успел нанести ему несколько травм. Заметив это, учителя школы вмешались и отобрали у несовершеннолетнего оружие. После этого в школу вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Что именно стало причиной агрессии, не уточняется. Это предстоит выяснить специалистам.
Инцидент произошел в городе Александровск. Как рассказал глава региона Дмитрий Манохин, во время нападения пострадавший был серьезно ранен. В скором времени его с помощью санавиации доставят в Березники. Борт с анестезиологами и торакальным хирургом уже вылетел из Перми.
В российском городе семиклассник ранил ножом сверстника
На место прибыли сотрудники профильных органов, прокуратура проводит проверку. Психологи оказывают помощь свидетелям произошедшего.