Появились подробности о нападении семиклассника на сверстника с ножом

Молодого человека, которого подозревают в нападении на школьника в Пермском крае, обезвредили педагоги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, семиклассник напал на сверстника с ножом и успел нанести ему несколько травм. Заметив это, учителя школы вмешались и отобрали у несовершеннолетнего оружие. После этого в школу вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Что именно стало причиной агрессии, не уточняется. Это предстоит выяснить специалистам.

Инцидент произошел в городе Александровск. Как рассказал глава региона Дмитрий Манохин, во время нападения пострадавший был серьезно ранен. В скором времени его с помощью санавиации доставят в Березники. Борт с анестезиологами и торакальным хирургом уже вылетел из Перми.

На место прибыли сотрудники профильных органов, прокуратура проводит проверку. Психологи оказывают помощь свидетелям произошедшего.