Подсчитаны потери «Калашникова» от аферы с некачественными деталями

Ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей, одним из фигурантов которого является директор «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев превышает 35 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, компания «Интертехника» поставила концерну полуфабрикаты для боеприпасов, которые заведомо не отвечали техническим требованиям госконтракта. Кроме Леденева обвиняемыми по делу проходят руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель «Интертехники» Алексей Морохов, а также экс-директор компании Юрий Чернышев. Всем им вменяется мошенничество. Морохов также обвиняется в контрабанде огнестрельного оружия или его составляющих и невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

Леденев на данный момент находится под подпиской о невыезде, Морохов — в СИЗО, а Чернышеву избран запрет определенных действий.

Леденев — спортсмен и предприниматель, в 2010 году он становился победителем шоу «Танцы со звездами». Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.