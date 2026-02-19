Грудничка оставили без присмотра взрослых и он обварился в кипятке

Семимесячный ребенок обварился в кипятке в квартире Хабаровска. Как передает пресс-служба Управления МВД России по Хабаровскому краю, грудничок был дома без взрослых, мать оставила его с пятилетней и семилетней сестрами.

25-летняя женщина ушла в магазин за продуктами, а детей оставила одних, за «старшую» была первоклассница. Отец семейства в это время был на работе.

По предварительным данным, средняя девочка играла и случайно открыла кран в радиаторе отопления, откуда полилась горячая вода. Мальчик же лежал рядом.

Сейчас малыш находится в больнице. Полиция начала проверку по факту случившегося, на учете семья не состоит.

В конце 2025 года в Воронеже дети ошпарились кипятком из-за аварии на трубопроводе, один из них был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.