Девочка попала в реанимацию, сорвавшись с каната в Петербурге

Школьнице из Петербурга понадобилась помощь медика после трюков на канате. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на проспекте Гагарина, где 13-летняя девочка репетировала в театральной студии. Когда несовершеннолетняя выполняла стойку на тросе, то потеряла равновесие и рухнула вниз, пролетев около трех метров.

После этого школьница потеряла сознание. Медики поместили ее в реанимацию.

«Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и ушиб», – сообщается в публикации.

Сейчас специалисты оказывают ей всю необходимую помощь.

До этого в Алтайском крае девочке прооперировали палец после травмы в детском саду. Ребенок прижал палец дверью, у нее началось кровотечение, но воспитательница не вызвала медиков. Ей предстоит ампутация, в том числе и торчащей кости.

Ситуация повлияла на девочку. По словам близких, она находится в состоянии стресса и боится врачей.