Причиной смерти звезды «Маски» Питера Грина стал несчастный случай

Исполнитель роли злодея в комедии «Маска» Питер Грин ушел из жизни после случайного ранения в плечевую артерию, заявили в офисе главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка.

Офис главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка подтвердил гибель артиста, передает ТАСС.

Питер Грин, запомнившийся зрителям по ярким ролям в культовых лентах 1990-х, скончался от сильной кровопотери.

Специалисты установили точную причину трагедии, изучив характер травмы. По словам судмедэксперта, Грин получил «огнестрельное ранение в левую подмышечную впадину с повреждением плечевой артерии». Официально смерть квалифицирована как несчастный случай.

Ранее пресса сообщала, что 60-летнего актера нашли мертвым в его квартире еще 13 декабря. Тогда источники в полиции предполагали возможную причастность к инциденту ирландских преступных группировок. Однако эта версия не нашла подтверждения в итоговом заключении экспертов.

Грин родился в штате Нью-Джерси и начал карьеру с театральных подмостков. Всемирную славу ему принесли образы харизматичных злодеев в картинах «Криминальное чтиво», «Маска» и «Бриллиантовый полицейский».

Как писала газета ВЗГЛЯД, тело 60-летнего артиста Питера Грина обнаружили в его квартире в Нью-Йорке.