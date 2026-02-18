Пятиклассник умер в московской больнице после загадочного отравления

11-летний мальчик скончался в одной из московских больниц после госпитализации с признаками отравления.

Как стало известно «МК», ученик 5-го класса столичной школы был доставлен в больницу из квартиры на Яснополянской улице в тяжелом состоянии в ночь на субботу. У него внезапно резко ухудшилось состояние. Врачи диагностировали диабетическую кому и токсическое действие неуточненного вещества. Вскоре он скончался в клинике.

Специалисты выясняют, какое именно вещество попало в организм ребенка.