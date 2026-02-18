Мошенники запугали школьницу детской колонией и выманили у нее почти миллион

В Твери 13-летняя школьница перевела мошенникам 836 тысяч рублей после того, как неизвестный, представившийся полицейским, запугал ее детской колонией и отправкой родителей на СВО. Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

В полицию обратилась мать девочки. По ее словам, дочери в мессенджере написал незнакомец, который представился сотрудником полиции. Он убедил ребенка, что ей грозит детская колония, а родителям — отправка на специальную военную операцию, если она не переведет деньги для «проверки декларации».

Испуганная школьница через разные банкоматы перевела на неустановленные счета в общей сложности 836 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Воронеже девушка поверила аферистам и отдала им сбережения своего отца.