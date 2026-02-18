На востоке Москвы в автомобиле взорвался газовый баллон. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, взрыв произошел в машине Lada, припаркованной на Уссурийской улице. Предварительно, транспортное средство находилось рядом с территорией, где строится метро.

Как сообщает канал, автомобиль полностью выгорел. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства случившегося уточняются.

10 февраля мужчина пострадал в результате взрыва в машине на железнодорожном переезде во Фрязино. По предварительной информации, причиной взрыва оказалось неустановленное устройство в автомобиле Nissan.

24 декабря 2025 года на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого двое сотрудников ДПС и еще один человек получили несовместимые с жизнью травмы. По данным Следственного комитета России, сотрудники правоохранительных органов хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.