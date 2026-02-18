Россиянин пытался незаконно вывезти из страны монеты Германской Империи на миллион рублей

В Смоленской области мужчина пытался незаконно вывезти из страны ценные монеты на крупную сумму денег. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Установлено, что россиянин спрятал в багажнике машины 144 монеты Германской империи, чтобы вывезти их за пределы страны, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. Экспертиза показала, что эти монеты представляют собой культурные ценности. Их стоимость оценили более чем в миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 30 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — покушение на контрабанду. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, расследование находится на контроле региональной транспортной прокуратуры.