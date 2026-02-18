Иностранного студента выдворили из России за необычный рисунок в общежитии

В Воронеже суд принял решение о выдворении из России иностранного студента, обучавшегося в местном университете. Причиной столь сурового наказания стало изображение листа конопли, обнаруженное в комнате общежития, где проживал молодой человек. Как сообщает "LENTA.RU", учащегося признали виновным по статье 6.13 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за пропаганду наркотических средств.

Инцидент рассматривался в Центральном районном суде Воронежа. По итогам разбирательства студенту назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысячи рублей, а также принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Гражданство молодого человека в материалах дела не уточняется.

Сам обвиняемый в суде свою вину категорически отрицал. Он пояснил, что изображение появилось в комнате задолго до его заселения и все это время не вызывало никаких нареканий ни со стороны администрации вуза, ни со стороны работников общежития. По словам студента, он не имеет отношения к созданию рисунка и не понимает, почему ответственность за него возлагают именно на него.

Известно, что молодой активно занимался спортом — увлекался греко-римской борьбой и имел второй спортивный разряд/

Тем не менее, аргументы студента не убедили суд. Решение о выдворении уже вступило в законную силу, и в ближайшее время иностранный гражданин покинет Россию.