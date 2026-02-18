Стало известно о внезапной смерти новорожденной на плановом приеме в поликлинике

В Ленобласти новорожденная девочка перестала подавать признаки жизни на плановом приеме педиатра в поликлинике. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как стало известно каналу, у младенца внезапно открылось кровотечение из носа. Медикам не удалось ее спасти.

Сообщается, что по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Канске трехмесячной девочки не стало спустя сутки после вызова скорой. Родители обвинили в произошедшем фельдшера, не заметившего опасные симптомы.