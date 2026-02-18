В Белгородской области при ударе дрона тяжело ранен водитель

В Белгородской области водитель автомобиля получил тяжелые ранения в результате атаки FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшего госпитализировали, после оказания помощи его планируют перевезти в областную клиническую больницу.

По словам главы региона, инцидент произошел в районе хутора Церковный Белгородского округа. Беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, а также ранения брюшной полости и ног.

Гладков уточнил, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу.

После стабилизации состояния бригада скорой помощи транспортирует его в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения, передает «Радиоточка НСН».