Суд снова отказал Эйдельштейну в признании его сыном Жириновского

Суд в Москве вновь отказал Олегу Жириновскому (известному под фамилией Эйдельштейн) в признании его сыном политика Владимира Жириновского, сообщает РИА Новости в среду.

По данным журналистов, суд при рассмотрении апелляционной жалобы на предыдущее решение оставил в силе отказ о признании основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского отцом Олега Эйдельштейна.

Напомним, что 13 ноября Одинцовский городской суд отказал Олегу Жириновскому (внебрачному сыну политика) в удовлетворении иска о признании факта отцовства Владимира Жириновского по отношению к истцу.